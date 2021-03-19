ليبيا... إعلان حظر تجول تام لمدة أسبوعين

دبي - محمود عبدالرازق - وقال رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ورئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "يفرض حظر التجول التام لمدة أسبوعين اعتبارا من تاريخ يوم الجمعة الموافق 19 / 3 / 2021 على الأشخاص والأنشطة التجارية من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السابعة صباحا".

وأكد البيان على أنه "يستثني من الحظر المفروض بموجب احكام المادة السابقة الصيدليات والعيادات الخاصة والعامة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن اللجنة الاستشارية العليا".

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة الليبية طرابلس أمس الأربعاء، تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا المتحور لسلالة جنوب أفريقيا لأول مرة في البلاد.