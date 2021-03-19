وزير النفط السوري: الأمريكيون كالقراصنة و90% من نفط سوريا تحت سيطرتهم.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف الوزير السوري، في تصريحات لقناة "الإخبارية" السورية أن المناطق الخاضعة تحت سيطرة الاحتلال الأمريكي تحوي على ما يزيد عن 90 % من الاحتياطي النفطي لسوريا، لافتا إلى أن "الأمريكيون وأتباعهم يتصرفون تصرف القراصنة في استهداف الثروة النفطية السورية، وبواخر الإمدادات إليها".

وقال طعمة إن "ما حصل في الحالة السورية من استهداف وحرب لم يحصل في غيرها سواء لناحية المنع من الاستفادة من ثرواتنا أو من وصول الإمدادت إلينا".

وأضاف طعمة إن المياه السورية "مؤهلة من ناحية الاحتياط النفطي إلا أن ما يميز عقود الاستكشاف أنها مكلفة وذات مدى طويل" لافتا إلى أن "هناك مستقبلا نفطيا واعدا في تلك المياه، والأمر يحتاج إلى هدوء وظروف لوجستية مستقرة".