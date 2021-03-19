إيران ترد على بيان مجلس التعاون الخليجي وتوجه للسعودية "اتهاما خطيرا"

دبي - محمود عبدالرازق - نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قوله إن "البيان الختامي لاجتماع دول مجلس التعاون الخليجي مثله مثل البيان السابق، يفتقر إلى فهم واقعي للتطورات في جميع أنحاء المنطقة".

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"السعودية تروج للكراهية والعنف في المنطقة من خلال أخذ المجلس واجتماعاته كرهائن وفرض آرائها الهدامة على أعضائه".

وأضاف أن

وأوضح أن "محاولة السعودية إقحام مجلس التعاون في قضايا لا صلة لها بالمجلس، كان في الأساس غير مثمر ولا يرسم سوى صورة وهمية للعالم".

وأكد أنه

"يجب تحميل بعض دول مجلس التعاون المسؤولية عن أفعالها من خلال قيامها باستيراد معدات عسكرية كبيرة وقبولها استضافة قواعد أجنبية وفتح الباب أمام الكيان الصهيوني وخيانة القضية الفلسطينية".

كما أشار زاده إلى أن الجزر الثلاث في الخليج جزء لا يتجزأ من سيادة إيران ووحدة أراضيها، قائلا: "بدلاً من إصدار بيانات عفا عليها الزمن، ندعو الدول الأعضاء في المجلس إلى التركيز على واقع المنطقة وتحويل اتهاماتها غير المثمرة إلى الحوار والتعاون الإقليميين".

وكان مجلس التعاون الخليجي، قد أدان أمس الأربعاء، استمرار إيران في دعم ما أسماها "الجماعات الإرهابية والميليشيات" التي تزعزع استقرار المنطقة.

وشدد المجلس على "ضرورة أن تشمل أية مفاوضات مستقبلية مع إيران، معالجة سلوك إيران المزعزع لأمن واستقرار المنطقة والعالم، ورعايتها للإرهاب، وبرنامج الصواريخ الإيرانية بما في ذلك الصواريخ البالستية والكروز والطائرات المسيرة، والبرنامج النووي الإيراني وسلامة الملاحة في الخليج".