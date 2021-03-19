شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الليبية تعلن حظر التجول في شرق البلاد لمدة أسبوعين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات الليبية في شرق البلاد اليوم الخميس حظر تجول من الساعة السابعة مساءا إلى الساعة السابعة صباحا اعتبارا من 19 مارس الجاري لمدة أسبوعين، وذلك في ظل انتشار فيروس كورنا المستجد بشكل كبير في مدن المنطقة الشرقية.

وقال رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ورئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في بيان صحفي "يفرض حظر التجول التام لمدة أسبوعين اعتبارا من تاريخ يوم غد الجمعة على الأشخاص والأنشطة التجارية من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السابعة صباحا".

وأكد البيان على أنه "يستثني من الحظر المفروض بموجب احكام المادة السابقة الصيدليات والعيادات الخاصة والعامة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن اللجنة الاستشارية العليا".

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة الليبية طرابلس أمس الأربعاء، تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا المتحور لسلالة جنوب أفريقيا لأول مرة في البلاد.