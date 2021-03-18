شكرا لقرائتكم خبر عن حُسن الخاتمة.. وفاة مدير «جامعة المؤسس» الأسبق أثناء صلاة الظهر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نعت جامعة الملك عبدالعزيز مدير الجامعة الأسبق الدكتور محمد عمر زبير، الذي وافته المنية اليوم الخميس.

وقالت الجامعة، في بيان لها: “تتقدم الجامعة باسم رئيس الجامعة ومنسوبيها كافة بصادق العزاء لأسرة الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

وانهالت التغريدات عبر “تويتر”، داعين للفقيد بالرحمة والمغفرة، وقال د. عبدالمجيد داغستاني، أستاذ قسم التخطيط الحضري كلية العمارة والتخطيط جامعة الملك عبدالعزيز: “انتقل إلى رحمة الله تعالى مدير جامعة الملك عبدالعزيز في التسعينات الهجرية أ. د. محمد عمر زبير وهو يصلي صلاة الظهر اليوم الخميس ٥ / ٨ /١٤٤٢ هجرية.. اللهم ارحم الفقيد الغالي وارفع منزلته عندك يا رحمن يا رحيم، اللهم واجبر كسر آل بيته وآل البشناق وذويهم ومحبيهم وعارفيهم، اللهم آمين”.

وقال د محمدالصبان: “أحزنني خبر وفاة الدكتور محمد عمر الزبير مدير جامعة الملك عبدالعزيز السابق، وأستاذ الاقتصاد، حيث كان لي شرف تدريسه لي ولغيري من طلاب القسم أثناء دراستي للبكالوريوس في الجامعة، وكان مثالا للتدين، والأخلاق الإسلامية، والتواضع، رحمه الله وغفر له.. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.