شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن علاج طبيعي مذهل للصلع.. ما هو؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت دراسة طبية حديثة عن علاج طبيعي للصلع ، حيث ثبت أن زيت بذور اليقطين له تأثير مذهل في علاج الصلع.



وتتعدد أسباب تساقط الشعر، ولكن إنزيم 5-ألفا المختزل هو أحد الأسباب الأساسية وراء الحالة المزعجة بالنسبة للكثيرين حول العالم.

ويتحد هذا الإنزيم مع هرمون ديهدروتستوستيرون (DHT) للتسبب في تساقط الشعر الذكوري، المعروف أيضا باسم الصلع الذكوري. ويعد إحباط هذه العملية أمرا صعبا للغاية، لكن يبدو أن زيت بذور اليقطين يؤدي المهمة.

زيت بذور اليقطين

وثبت أن زيت بذور اليقطين يمنع عمل إنزيم 5-ألفا المختزل، وله تأثيرات مضادة للأندروجين على الفئران.

وسعت دراسة نشرت في مجلة Hindawi، إلى إعادة إنتاج هذه التأثيرات على البشر.

وجنّد الباحثون المرضى الذكور الذين يعانون من الصلع الوراثي الخفيف إلى المتوسط. وتلقى 76 مريضا من الذكور المصابين بالثعلبة الأندروجينية، 400 ملغ من زيت بذور اليقطين يوميا، أو دواء وهمي لمدة 24 أسبوعا.

وقُيّم التغير بمرور الوقت في نمو شعر فروة الرأس من خلال أربع نتائج: تقييم الصور السريرية الموحدة بواسطة محقق أعمى، ودرجات التقييم الذاتي للمريض؛ سماكة شعر فروة الرأس وشعر فروة الرأس.

وبعد 24 أسبوعا من العلاج، كانت درجات التحسن المصنفة ذاتيا ودرجات الرضا ذات التصنيف الذاتي في المجموعة المعالجة بزيت بذور اليقطين، أعلى مما كانت عليه في مجموعة الدواء الوهمي.

وكان لدى المجموعة المعالجة بزيت بذور اليقطين، شعر بعد العلاج أكثر مما كان عليه في بداية الدراسة، مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي.

كما لوحظ ارتفاع متوسط ​​عدد الشعر بنسبة 40% لدى الرجال المعالجين بزيت اليقطين عند 24 أسبوعا، في حين لوحظت زيادات بنسبة 10% لدى الرجال الذين عولجوا بدواء وهمي، وفقا لروسيا اليوم.

وعلاوة على ذلك، لم يُبلّغ عن أي آثار ضارة في مجموعة زيت بذور اليقطين.

وتشمل علاجات تساقط الشعر الأخرى:

• حقن الستيرويد - حقن تعطى في بقع الصلع.

• العلاج المناعي - مادة كيميائية توضع على بقع الصلع.

• العلاج بالضوء - تسليط الضوء فوق البنفسجي على بقع الصلع.

• الوشم - يستخدم الوشم ليبدو مثل الشعر القصير والحواجب.

• زراعة الشعر - تتم إزالة الشعر من مؤخرة الرأس ونقله إلى مناطق ترقق الشعر.

• جراحة تصغير فروة الرأس - يتم شد أجزاء من فروة الرأس مع الشعر وخياطتها مع بعضها.

• زراعة الشعر الصناعي.