شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية التونسية: إحباط محاولتى هجرة غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، أنه تم إحباط محاولتى هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية والبرية خلسة بولايتى صفاقس والقصرين .

وقالت وزارة الداخلية بحسب بيان على الصفحة الرسمية، إن مصلحة شرطة النجدة بولاية صفاقس تمكنت من إلقاء القبض على 5 أشخاص بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة، انطلاقا من سواحل قرقنة التونسية باتجاه أوروبا.

وأضاف البيان أنه باستجوابهم، اعترفوا بقيامهم بالتنسيق مع أحد منظمى الهجرة الغير شرعية لاجتياز الحدود خلسة، وذلك بعد دفعهم مبلغا مالى قدره 60 ألف دينار تونسى عن كل شخص.

وأوضح بيان آخر، أن فرقة الحدود البرية بمشاركة مركز الحرس الوطنى بولاية القصرين، تمكنا من ضبط شخصين بصدد مساعدة شخصين آخرين يحملان جنسية دول أفريقية، على اجتياز الحدود البرية خلسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى شأنهم.