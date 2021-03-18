شكرا لقرائتكم خبر عن هل لقاح كورونا مفطر للصائم؟.. «مفتي المملكة» يحسم الجدل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن لقاح كورونا ليس مفطر للصيام. وقال سماحته رداً على سؤال، هل لقاح كورونا مفطر للصيام ؟:” الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لقاح كورونا ليس مفطر للصيام، لأنه ليس بمعنى الطعام والشراب، وهو لقاح يعطى عن طريق العضل فليس بمفطر “.

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