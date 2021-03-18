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ماذا قالت بريطانيا عن لقاح "أسترازينيكا"؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا إن الأدلة لا تشير إلى أن لقاح أسترازينيكا للوقاية من "كوفيد-19" يسبب جلطات دموية.

 

وأضافت أن تحقيقاً يجرى في نوع نادر جداً وخاص من تجلط الدم في أوردة المخ.

 

وذكرت الوكالة: "الأدلة التي لدينا لا تشير إلى أن حدوث جلطات دموية في الأوردة هو بسبب لقاح أسترازينيكا للوقاية من .

 

وأوضحت: "تجري مراجعة تفصيلية إضافية في ما بلغنا عن 5 حالات في بريطانيا أصيبت بنوع نادر جداً ومحدد من الجلطات الدموية في أوردة الدماغ ويصاحبها انخفاض في عدد الصفائح الدموية".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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