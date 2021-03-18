ضاحي خلفان مهاجما إيران: أحضرت الحطب وأشعلت النار 

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر خلفان تغريدات عدة في حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، هاجم فيها إيران، مدعيا "أن العرب يقفون موقفا محيرا من إيران، فبإمكانهم فعل الشيء نفسه".

وتابع خلفان "إيران فيها من المعارضة السنية والشيعية ما يمكن أن يُدعم فيها أركان الملالي، لكن سياسة العرب لا تعمل على نفس النمط الإيراني، وبالتالي فإن إيران تستغل ذلك"، معتبرا أن "إيران لا تخوض حربا على العرب ولكنها تجند عربا على العرب".

واستطرد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، قائلا: