أنصار الله" تهاجم بطائرة مسيرة هدفا عسكريا "مهما" في مطار أبها السعودي

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث الرسمي باسم لقوات المسلحة التابعة للجماعة، العميد يحيى سريع، إن "سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية على مطار أبها الدولي".

وأضاف "استهدفت العملية هدفا عسكريا مهما بطائرة مسيرة نوع 2K".

© REUTERS / FAISAL AL NASSER

ووفقا له، "حققت العملية على مطار أبها الدولي إصابة دقيقة".

كما أشار إلى أن "هذه العملية تأتي في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على اليمن".

وتقود السعودية، منذ مارس/ أذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أواخر 2014.

وفي المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.