صحيفة عبرية: إسرائيل تعرض على ماكرون خرائط لأهداف جيشها في لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - أفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الخميس، أنه من المتوقع وصول الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، ورئيس هيئة الأركان الجنرال أفيف كوخافي، إلى العاصمة الفرنسية، باريس، اليوم، للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

© AFP 2021

وأكدت أن القضية الرئيسية التي سيتم مناقشتها في المحادثات بين الطرفين، الإسرائيلي والفرنسي، هي قضية لبنان والمطالبة الإسرائيلية بتنفيذ تفويض قوات اليونيفيل والقرار 1701.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجنرال كوخافي سيقدم لماكرون خرائط توضح أهداف الجيش الإسرائيلي في لبنان، وسيبعث من خلاله رسالة إلى لبنان مفادها أنه في أي مواجهة مقبلة مع حزب الله ستتضرر البلاد بشدة، معربا عن أمله في أن ينقل الرئيس ماكرون الرسالة إلى لبنان.

يذكر أن ريفيلين برفقة كوخافي قد زارا النمسا، أمس الأربعاء، حيث عقدا اجتماعات عمل سياسية مع الرئيس ألكسندر فان دير بلان، والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس.