"إثيوبيا تسعى لفرض الأمر الواقع"... مخاوف مصر حول سد النهضة تصل الأمم المتحدة

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة، أن العالم يشهد تحديات جساما أبرزها تصاعد أزمة الشح المائي وندرة المياه، لافتا إلى ضرورة تطوير المفاهيم والمبادئ لتعزيز الإدارة الرشيدة للموارد المائية، حسبما نقلت صحيفة "اليوم السابع".

© REUTERS / Tiksa Negeri

وتابع أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037، حيث تسعى لتحسين نوعية وجودة المياه، لافتا إلى أن نصيب الفرد المصري لا يتجاوز 560 مترا مكعبا سنويا من المياه.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن

نهر النيل يوفر 98% من احتياجات المصريين المائية، معربا عن قلق بلاده من التطورات الأخيرة المتربطة بملف سد النهضة، وسعيها في الوقت ذاته لاتفاق عادل ومتوازن.

وقال إن مفاوضات سد النهضة لم تفض إلى الاتفاق المنشود، وإن إثيوبيا تسعى لفرض الأمر الواقع واتخاذ إجراءات أحادية دون مراعات مصالح دولتي المصب.

وأكد أن الملء الثانى لسد النهضة يخالف الالتزامات والاتفاقيات الدولية، وأنه (الملء الثاني لسد النهضة) يهدد بإلحاق أضرار جسيمة بمصالح مصر والسودان.