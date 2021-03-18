«الزكاة والدخل» تحدد الغرامات التي لا تشملها مبادرة الإعفاء من العقوبات المالية (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل الغرامات التي لا تشملها مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية.
وأشارت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أن هذه الغرامات تتمثل في الإعفاء من الغرامات المرتبطة بإقرارات ضريبية واجبة التقديم للهيئة في أو بعد 21 يناير 2021.
كما لا تشمل الإعفاءات الغرامات الأخرى المفروضة على المكلف بخلاف الغرامات المرتبطة بالإقرارات مثل غرامة التأخير في التسجيل أو عدم إصدار فاتورة ضريبية صحيحة، أو غرامات الفحص الميداني، أو التهرب الضريبي، وغير ذلك من المخالفات.
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