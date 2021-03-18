الخارجية القطرية: لا حل عسكريا للنزاع الأفغاني ومؤتمر موسكو يعزز مفاوضات الدوحة

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقال القحطاني، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "تربطنا بروسيا علاقات قوية ونقدر مساعيها لدعم عملية السلام الأفغانية الجارية في الدوحة. كما أننا في تواصل مستمر مع الجانب الروسي لما للجانب الروسي من دور هام في الشأن الأفغاني".

© Sputnik . Юлия Троицкая

وأشار المبعوث القطري إلى أن "اجتماع موسكو [حول أفغانستان] يهدف لتعزيز مفاوضات الدوحة وتعزيز التوافق الإقليمي والدولي بشأن أفغانستان".

وشدد القحطاني على أنه لا حل عسكري للنزاع الأفغاني، وأن الحل السلمي في أفغانستان يأتي فقط عن طريق الحوار والمفاوضات، قائلا: "نحن نعتقد بأنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في أفغانستان وأن الوسيلة الوحيدة للتوصل للحل هي من خلال الحوار والمفاوضات لإيجاد حل سلمي لهذه الأزمة التي طال أمدها".

وبخصوص التصعيد العسكري الأخير في أفغانستان، تمنى المبعوث القطري، أن " تلتزم جميع الأطراف باتفاق الدوحة وأن يكون هناك انسحاب بطريقة مسؤولة لا تؤثر على استقرار وأمن أفغانستان".

وتعقيبا على رفض طالبان لمقترح الحكومة الانتقالية الموسعة، قال القحطاني: " إن عملية المفاوضات هي عملية أفغانية - أفغانية، وبالتالي يرجع الأمر بالدرجة الأولى لخيارات الشعب الأفغاني في اختيار الطريقة والأسلوب الذي يلائمهم".

وأضاف: "وعليه يجب أن يترك للأفغان حرية اختيار وتحديد البدائل القائمة على قيمهم ومعتقداتهم المناسبة مع الحفاظ على ما تم تحقيقه من تقدم في إرساء السلام وبما يحقق تطلعاتهم في الأمن والاستقرار والازدهار".

© AFP 2021 / Karim Jaafar

واعتبر المبعوث أن محافظة دولة قطر على مسافة واحدة من جميع الأطراف مكنها من أن تصبح وسيطا موثوقا به على الصعيد الدولي في حل النزاعات.

وتابع: "تعود أسباب نجاح الدبلوماسية القطرية لعدة عوامل أهمها: أن دولة قطر لا تحمل أجنده خفيه أو أطماع سياسية بل يكمن هدفها الأساسي في ممارسة الوساطة بتحقيق وإرساء السلام والاستقرار الإقليمي والدولي من خلال العمل بنزاهة وحياد وبكل شفافية ومهنيه ووفق أحكام القانون الدولي".

وأضاف المبعوث القطري: "بالإضافة إلى أن دولة قطر تحرص في وساطاتها بالمحافظة على مسافة قريبة من أطراف الصراع وتحافظ أيضاً على سرية المفاوضات وتعتمد في وساطاتها على احترام ثقافات الأطراف المتنازعة ولا تسعى لفرض الحلول عليهم."

وأشار إلى أن دولته "تسعى لتحقيق التوافق والتعاون الدولي والإقليمي حول هذه الصراعات، وبذلك كان للعوامل السابقة دوراً مهماً ساهم وعزز من مصداقية دولة قطر في حل النزاعات الدولية وبالتالي أصبحت وسيط موثوق به على الصعيد العالمي".