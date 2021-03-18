الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة 30 من "أنصار الله" في كمينين غربي مأرب

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر حسابه على "تويتر"، أن "الجيش الوطني نفّذ صباح اليوم، كمينين محكمين لمجاميع من الحوثيين حاولت التسلل إلى مواقع عسكرية في جبهة هَيلان (مديرية صِرواح غربي مأرب)، أسفرا عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 30 من الحوثيين".

يأتي ذلك غداة إعلان الجيش اليمني، مقتل 60 من جماعة الحوثيين وإصابة آخرين، خلال معارك دارت اثر محاولة الجماعة التقدم صوب مواقع عسكرية في جبل هَيلان الاستراتيجي غربي مأرب.

والاثنين الماضي، أعلنت القوات الحكومية، السيطرة على مواقع "مهمة" في جبهة المَشْجَح في مديرية صِرواح غربي مأرب، وذلك بعد يوم من استعادتها مواقع استراتيجية في الجبهة ذاتها، اثر هجوم على الحوثيين أوقع 45 قتيلا من الجماعة، حسب وكالة الأنباء الحكومية.

وتدور في محافظة مأرب معارك محتدمة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، عقب إطلاق الجماعة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر شرقي مأرب.