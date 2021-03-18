الحكومة المصرية تكشف حقيقة قرار خاص بطلاب الدراسات العليا

دبي - محمود عبدالرازق -

ونشر الحساب الرسمي لمجلس الوزراء، على حسابه على "فيسبوك"، نفيا لما تم تداوله، وتأكيده على ضرورة الرجوع إلى مصادر الأخبار الرسمية قبل تداولها، أو نشرها.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، تواصل المركز الإعلامي التابع للمجلس مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء.

ونقل عن الوزارة أنه "لا صحة للمنشور المتداول حول إجبار طلاب الدراسات العليا بالاكتفاء بنشر أبحاث علمية بمجلات دولية بديلاً عن الرسائل العلمية بشكلها التقليدي".

أوضحت الوزارة أن "نظام الرسائل العلمية بشكلها التقليدي للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه كما هو".

ولفتت إلى أن "بعض الجامعات المصرية تشترط إلى جانب الرسائل العلمية بشكلها التقليدي نشر دولي لبحوث علمية مشتقة من مضمون الرسالة العلمية للباحث، وذلك بهدف دعم منظومة البحث العلمي والنشر الدولي، وتحسين التصنيف الدولي للجامعات المصرية".