روسيا تبحث مع السلطات الليبية مسألة إعادة فتح سفارتها في طرابلس

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Maxim Blinov

"بحث القائم بالأعمال الروسي فيليبيا، السيد بولتايف، يوم 15 مارس/ آذار، إمكانية إعادة فتح السفارة الروسية في العاصمة الليبية طرابلس".

موسكو - سبوتنيك. قالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي:

وذكرت زاخاروفا أنه "تم إجلاء موظفي [السفارة] في عام 2014 إلى تونس المجاورة لأسباب أمنية".

وأوضحت أن القائم بالأعمال الروسي تم دعوته لحضور مراسم أداء اليمين من قبل أعضاء حكومة الوحدة الوطنية الليبية، حيث التقى مع رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة وعدد من وزراء الحكومة الليبية الجديدة".

وأشارت زاخاروفا إلى أنه خلال المحادثات التي جرت، "تأكد استعداد بلادنا وليبيا لاستئناف التعاون في مختلف المجالات".

يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، قد تسلمت في الـ16 من الشهر الجاري، السلطة بشكل رسمي للبدء في إدارة شؤون البلاد وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بنهاية العام الجاري.