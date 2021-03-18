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إعلان قائمة المنتخب المصري لمباراتي تصفيات كأس الأمم

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دبي - محمود عبدالرازق - واختار الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة الكابتن حسام البدري، 28 لاعبا للمشاركة في معسكر مغلق، استعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر ، يومي 25 و29  مارس/آذار الجاري بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية  في الكاميرون 2022.

وضمت القائمة، التي أعلنها الاتحاد المصري لكرة القدم، كلا من:

محمد الشناوي - محمود عبدالرحيم جنش - محمد بسام -عامر عامر.

محمد هاني -عمر جابر-  أيمن أشرف- أحمد أبوالفتوح- أحمد حجازي- محمود حمدي الونش - علي جبر- أحمد أيمن منصور-  ياسر إبراهيم - محمد النني-  عمرو السولية-  طارق حامد- حمدي فتحي.

محمد  صلاح- محمود حسن تريزيجية- محمد فاروق- أحمد سيد زيزو- إسلام عيسي-  مصطفي فتحي- محمد مجدي أفشه- مصطفي محمد- حسام حسن -أحمد ياسر ريان- محمد شريف.

ويبدأ  المنتخب الوطني المصري معسكره المغلق، يوم الأحد 21 مارس الجاري، حيث يؤدي الفريق تدريباته بالقاهرة حتي موعد سفره علي متن طائرة خاصة يوم 23 من الشهر الجاري.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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