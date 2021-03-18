إعلان قائمة المنتخب المصري لمباراتي تصفيات كأس الأمم

دبي - محمود عبدالرازق - واختار الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة الكابتن حسام البدري، 28 لاعبا للمشاركة في معسكر مغلق، استعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر ، يومي 25 و29 مارس/آذار الجاري بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في الكاميرون 2022.

وضمت القائمة، التي أعلنها الاتحاد المصري لكرة القدم، كلا من:

محمد الشناوي - محمود عبدالرحيم جنش - محمد بسام -عامر عامر.

محمد هاني -عمر جابر- أيمن أشرف- أحمد أبوالفتوح- أحمد حجازي- محمود حمدي الونش - علي جبر- أحمد أيمن منصور- ياسر إبراهيم - محمد النني- عمرو السولية- طارق حامد- حمدي فتحي.

محمد صلاح- محمود حسن تريزيجية- محمد فاروق- أحمد سيد زيزو- إسلام عيسي- مصطفي فتحي- محمد مجدي أفشه- مصطفي محمد- حسام حسن -أحمد ياسر ريان- محمد شريف.

ويبدأ المنتخب الوطني المصري معسكره المغلق، يوم الأحد 21 مارس الجاري، حيث يؤدي الفريق تدريباته بالقاهرة حتي موعد سفره علي متن طائرة خاصة يوم 23 من الشهر الجاري.