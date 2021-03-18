بعد أمر الملك سلمان بفرض عقوبات بحق المتسللين... النائب العام: تديرها أيد عابثة

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف المعجب، أن مخاطر تلك الجرائم جسيمة، وتنعكس على الجانب الأمني والصحي والاجتماعي والاقتصادي وتفوت على المجتمع مصالح عظيمة، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

© AFP 2021 / Fayez Nureldine

وقدم المعجب الشكر للملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور الأمر الملكي القاضي بفرض عقوبات بحق كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو ينقله داخلها أو يوفر له المأوى أو المساعدة أو الخدمة.

وأشار النائب العام السعودي، إلى أن تتويج منظومة التدابير الأمنية والإجراءات الوقائية بالأمر الملكي يجسد اهتمام القيادة الرشيدة في تحصين المجتمع من آفات الجريمة ومصادرها، وبمثابة تجفيف لمنابع جرائم التسلل عبر الحدود واستئصال لها من جذورها، وقال: فلا تسلل بلا تسهيل ومساعدة وتقديم خدمة.

وأضح أن "هذه الأفعال الآثمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة".

وتابع أن "الجانب العدلي الجنائي يحظى بإصلاحات كبيرة وتطوير رفيع في الشأن التشريعي والتنظيمي من القيادة الرشيدة - أيدها الله - بما يشكل ضمانة للأمن والاستقرار المجتمعي لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير أرقى مستويات المعيشة للمواطن والمقيم على أرض هذا الوطن المبارك، في ظل مجتمع آمن ومستقر".