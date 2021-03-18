مصر تعلن موعد غرة شهر رمضان فلكيا 

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة "المصري اليوم" مساء اليوم الخميس، بأن المعهد المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قد أعلن أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، في تمام الساعة الرابعة و31 دقيقة فجرا، بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الاثنين الموافق 12 أبريل/ نيسان المقبل، اليوم التالي ليوم الرؤية.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH

وتكون غرة شهر رمضان المعظم للعام الهجري 1442هـ فلكيا، يوم الثلاثاء، 13 من شهر أبريل.

وأكد المعهد في بيان له أن هلال شهر رمضان الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس، يوم الأحد، الموافق الحادي عشر من شهر أبريل/نيسان المقبل، يوم الرؤية في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية في مكة المكرمة بـ 26 دقائق، وفي القاهرة بـ 30 دقائق، وفي المحافظات المصرية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم، بمدد تتراوح بين 26- 31 دقائق.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين 16 – 46 دقيقة، وبذلك يكون يوم الإثنين الثاني عشر من أبريل، هو المتمم لشهر شعبان 1442هـ.