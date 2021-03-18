وزير الخارجية الجزائري: نحن لا نصدر السلاح والعنف لليبيا وإنما المساعدات

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد بوقادوم "أن الجزائر حاضرة بشكل يومي في مساعي حل الأزمة الليبية ولا نكشف عن كل ما نقوم به لأسباب تتعلق بإنجاح جهودنا"، وفقا لما نقلته إذاعة الجزائر الدولية.

وأشار إلى ضرورو إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وقال: "في منطقتنا نحن مضطرون للدفاع عن السلام بين الأخوة وعلى الجميع أن يفهم أن ما تقوم به الجزائر هو لحماية أمنها أيضا".

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وأضاف بوقادوم: "عندما نتحدث عن ليبيا نحن نتحدث عن أمن الجزائر أيضا على طول حدودنا المشتركة وعلينا أن نكون أكثر يقظة"، مشيرا إلى "أن وفودا ليبية ستصل الجزائر في الأيام القادمة".

وتابع: "نحن لا نصدر السلاح والعنف لليبيا وإنما المساعدات".

وعندما سئل عن موقف بلاده من قضية الصحراء الغربية المتنازع عليها، أكد بوقادوم "أن الجزائر تسير في مخطط حل الأزمة الصحرواية منذ عقود ولن تغير موقفها من القضية"، مشيرا إلى "أن الجزائر ترتكز على القانون الدولي، وحق تقرير المصير مبدأ مسجل في دستورنا".

وقال: "إننا ندعم كل ما يطالب به الصحراويون، ونكذب كل من يروج له حول تخلي الجزائر عن دعم الحل السياسي في الصحراء الغربية".

ووصف ذلك بالقول: "لسنا ممن يحمل سكينا خلف ظهره وما نقوله نطبقه"، مؤكّدا على تمسك الجزائر بموقفها من الصحراء الغربية، وقال: "إننا لن نقبل فرض حل على الصحراويين وسندعمهم في حال قبلوا الحكم الذاتي المغربي".