السعودية تكشف إجمالي عدد المطعمين باللقاح المضاد لكورونا في المملكة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الوزارة، أن إجمالي عدد جرعات اللقاح المعطاة في المملكة تجاوز مليونين وستمائة ألف جرعة حتى الآن عبر أكثر من 500 مركز للتلقيح في كافة مناطق المملكة.

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ودعت الوزارة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح كورونا، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وفي الإطار ذاته، أعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات وباء كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، كشفت عن تسجيل 381 حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا وتعافي 240 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 3688 منها 564 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 383880 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 373601 حالة.

وفيما يتعلق بالوفيات، فقد تم تسجيل 6 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 6591 حالة.