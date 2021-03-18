شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى: عدد القوات الأجنبية المتواجدة بالعراق لا يتجاوز 2500 عنصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الخميس، وجود قرار بإنهاء تواجد القوات الأجنبية القتالية فى العراق، فيما أعلن أن عدد هذه القوات لا يتجاوز الـ2500 عنصر.

وقال برهم صالح في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "علاقة العراق مع الولايات المتحدة مهمة وأساسية ومبنية على مصالح مشتركة، والحوار الستراتيجي بيننا يتطرق لكل القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية"، موضحًا أن هناك قرار بإنهاء تواجد القوات الأميركية والأجنبية القتالية.