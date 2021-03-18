برهم صالح: نؤكد قرار إنهاء تواجد القوات الأمريكية والأجنبية القتالية في العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع" بأن برهم صالح أكد أن "علاقة العراق مع الولايات المتحدة مهمة وأساسية ومبنية على مصالح مشتركة، والحوار الإستراتيجي بيننا يتطرق لكل القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية".

وأضاف الرئيس العراقي: "هناك قرار بإنهاء تواجد القوات الأمريكية والأجنبية القتالية"، مبينا أن "الموجود الآن لا يتجاوز 2500 عنصر".

من جهة أخرى، قال صالح: "هناك خلل في العلاقة بين بغداد وأربيل، ويجب وضع العلاقة في أساسها الصحيح ومعرفة كل طرف حقوقه وواجباته عبر حوار وطني يجلس فيه الجميع لمناقشته".

وتابع قائلا إن "المواطن في البصرة لم يعد راضيا عن هذه المنظومة، وكذلك المواطن في إقليم كردستان غير راضٍ عن هذه المنظومة".

هذا وقالت وزارة الدفاع الأمريكية بالإنابة، في وقت سابق، إنه بحلول 15 كانون الثاني/ يناير 2021، سينخفض عدد الجنود الأمريكيين في العراق من 3 آلاف ​​إلى 2.5 ألف فرد.

كما أفادت وسائل إعلام عدة بأن وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، تلقت أوامرا للإسراع بسحب القوات من أفغانستان والعراق حتى مراسم التنصيب المتوقع للرئيس المنتخب الجديد، جو بايدن، في 20 كانون يناير الماضي.

وتقول بغداد إنها تمتلك الإمكانيات العسكرية لتعويض خروج القوات الأجنبية، وبينها الأمريكية، من العراق، لكنها تشير إلى حاجتها إلى التعاون الاستخباراتي والتدريب والتسليح مع الدول الأخرى.