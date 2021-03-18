قناة عبرية ترفض إجراء لقاء مع نتنياهو... فما السبب؟

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت القناة "السابعة" العبرية، اليوم الخميس، بأن القناة العبرية "كان"، رفضت إجراء مقابلة أو حوار مع نتنياهو، بسبب رفضه الظهور على القناة المتلفزة، بدعوى أن نتنياهو مدعو في أي وقت لإجراء مقابلات في إذاعة الهيئة الإسرائيلية، دون القناة التلفزيونية.

وأوضحت القناة العبرية "كان"، في تحليلها أو تفسيرها للواقعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي رفض إجراء مقابلة متلفزة مع القناة من قبل، في وقت قبل بذلك في القنوات التجارية.

ويشار إلى أن نتنياهو يدخل الانتخابات البرلمانية للكنيست الإسرائيلي الـ24، والمقررة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.