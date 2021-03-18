أمير الكويت يبعث برقية تعزية إلى نائبة رئيس تنزانيا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، بعث كذلك نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح، ورئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح برقيتي تعزية إلى نائبة الرئيس التنزاني.

© Sputnik . Mikhail Alaeddin

وقالت السلطات التنزانية، إن "سبب وفاة رئيس البلاد، جون ماغوفولي، هو معاناته من مشاكل في القلب"، نافية بذلك التقارير التي تحدثت أن سبب وفاته هو إصابته بفيروس "كورونا"، وذلك حسب وكالة "أسوشيتد برس".

وكانت سامية حسن، نائب رئيس تنزانيا، أعلنت عبر التلفزيون الرسمي، مساء أمس الأربعاء، وفاة الرئيس جون ماغوفولي الذي أنكر وجود كورونا واستهان به، عن عمر ناهز الـ 62 عاما.

ولم يظهر الرئيس ماغوفولي في العلن منذ 24 فبراير/ شباط، وهو أمر غير عادي لزعيم اعتاد السفر بانتظام في أرجاء ذلك البلد الشاسع الواقع في شرق إفريقيا للتحدث في مناسبات إطلاق المشاريع والمؤتمرات الجماهيرية، بحسب "بلومبيرغ".

وتولى ماغوفولي منصبه في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وسبق أن شغل عدة حقائب وزارية بينها العمل والأراضي والثروة الحيوانية، وعرف بأنه الرئيس الإفريقي الوحيد الذي ينكر وجود فيروس كورونا في بلده، كما كان من أكثر المعارضين للقاحات كورونا.