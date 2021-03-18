إسرائيل وأمريكا تعتزمان اتخاذ خطوة جديدة بشأن النووي الإيراني

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأنه أجريت محادثات الأسبوع الماضي بين الجانبين، وهي الأولى التي تجريها مجموعة ثنائية للتعاون في الجهود المبذولة لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية.

© REUTERS / EDUARDO MUNOZ

وترأس الاجتماع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ونظيره الإسرائيلي مئاير بن شبات.

ونقلت الصحيفة على لسان ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار، أن الهدف الأولي لإسرائيل كان الوصول إلى نفس الصفحة مع إدارة بايدن فيما يتعلق بالاستخبارات بشأن إيران، فيما قال المسؤولون إنهم راضون عن الجولة الأولى من المناقشات.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن سوليفان تعهد للإسرائيليين بأن تكون بلاده شفافة بشأن أي قرارات تتعلق بإيران، وقال إنه يتوقع شفافية في المقابل، وفقا للمسؤولين، الذين قالوا أيضا إن مستشار الأمن القومي الأمريكي كان صريحا بشأن صعوبات الانخراط في الدبلوماسية مع إيران.

وقال المسؤولون الإسرائيليون أيضا إنهم يأملون في أن تستمر إيران في رفض الطلبات الأمريكية، وأن تؤدي العقوبات الأمريكية الخانقة بالإيرانيين إلى تقديم تنازلات أولا.

وأضاف المسؤولون أن اجتماعا ثانيا يتناول أنشطة إيران الإقليمية وبرنامجها الصاروخي سيعقد في الأسابيع المقبلة.