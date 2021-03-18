“الغذاء والدواء” تكشف حقيقة تكون مادة ضارة عند سلق البيض لمدة 15 دقيقة

الكويت - هبة التوبجي - فندت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الشائعات التي جرى تداولها حول ظهور مادة ضارة حال ترك البيض لمدة طويلة على النار أثناء عملية سلقه.

وتزعم الشائعة المنتشرة أن ترك البيض لمدة 15 دقيقة عند سلقه، يؤدي لتكون اللون الأخضر حول الصفار، وهذا اللون ناتج عن مادة الأفيدين، وهي مركب كبريتي ضار للغاية.

وأوضحت الهيئة أن “الأفيدين” أحد البروتينات السكرية الموجودة في بياض البيض، وهي مادة طبيعية تمنع تكون الميكروبات وتحفظ جنين الدجاج، وتعرض البيض للحرارة يساعد على انخفاض محتواه من الأفيدين.

أما بالنسبة للطبقة الخضراء التي تحيط بصفار البيض عند طبخه لفترات تزيد على (13- 15) دقيقة، فبينت الهيئة أنها تتكون إثر تفاعل الحديد الموجود بالصفار مع كبريتيد الهيدروجين، ليكون مادة كبريتيد الحديد ذات اللون الأخضر.

وأشارت إلى أن المادة المذكورة آمنة للاستهلاك وليس لها أي تأثير على الصحة العامة، وتؤثر فقط على قبول المستهلك لتناول البيض.