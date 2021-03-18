شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» توضح حقيقة ظهور مادة سامة عند سلق البيض لمدة 15 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، حقيقة ما يتم تداوله مؤخراً، حول ظهور مادة ضارة حال ترك البيض لمدة طويلة على النار أثناء عملية سلقه.

وتشير الشائعة المنتشرة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن ترك البيض لمدة 15 دقيقة عند سلقه، يؤدي لتكون اللون الأخضر حول الصفار، وهذا اللون ناتج عن مادة “الأفيدين”، وهي مركب كبريتي ضار للغاية.

وأوضحت الهيئة أن “الأفيدين” أحد البروتينات السكرية الموجودة في بياض البيض، وهي مادة طبيعية تمنع تكون الميكروبات وتحفظ جنين الدجاج، وتعرض البيض للحرارة يساعد على انخفاض محتواه من الأفيدين.

وأكدت أن الطبقة الخضراء التي تحيط بصفار البيض عند طبخه لفترات تزيد على (13- 15) دقيقة، فإنها تتكون إثر تفاعل الحديد الموجود بالصفار مع كبريتيد الهيدروجين، ليكون مادة كبريتيد الحديد ذات اللون الأخضر.

وأشارت “الهيئة” إلى أن المادة المذكورة آمنة للاستهلاك وليس لها أي تأثير على الصحة العامة، وتؤثر فقط على قبول المستهلك لتناول البيض.