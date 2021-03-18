شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يوضح أعلى وأقل درجة مسجلة فجر اليوم بمناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحأستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أعلى وأقل درجة حرارة مسجلة فجر اليوم في مناطق المملكة.
وقال “المسند”، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: إن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في عرفات بـ38.4 درجة مئوية، بينما سجلت طريف 8 درجات مئوية كأقل درجة حرارة.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف).
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