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أول رد رسمي من الكويت بعد فرض مصر رسوم تأشيرة دخول على الكويتيين

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الخارجية الكويتية، في البيان الذي نشرته عبر حسابها الرسمي، في موقع "تويتر": "تود سفارة دولة الكويت في القاهرة إحاطة جميع المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة بأن السلطات المصرية قد فرضت رسوم تأشيرة دخول على جميع مواطني الدول العربية، بمبلغ قدره 25 دولارا أمريكيا".

وأضافت وزارة الخارجية في بيانها، أن "القرار دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ 13 مارس 2021".

وكانت وزارة الداخلية المصرية أصدرت قرارا ينص على تحصيل رسم تأشيرة الدخول إلى مصر من مواطني جميع الدول العربية، ويستثني القرار الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات ثنائية أو إقليمية، تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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