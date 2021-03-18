سنودن يقدم قريبا وثائق للحصول على الجنسية الروسية

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو-سبوتنيك.وقال كوتشيرينا ردا على سؤال حول جاهزية الوثائق: "الوثائق جاهزة"، مشيرا إلى أنه سيتم تقديمها في أقرب وقت.

هذا وكان سنودن، الموظف السابق لدى وكالة الأمن القومي الأميركية، قد سلم عدداً من المواد السرية الخاصة ببرامج تنصت الأجهزة الأمنية الأميركية والبريطانية، إلى صحيفة "واشنطن بوست" وصحيفة "غارديان"، خلال شهر يونيو/ حزيران من العام 2013، ثم توجه من بعدها إلى هونغ كونغ، ومنها هرب إلى روسيا حيث وصل إلى مطار "شيريميتيفو" في موسكو، ليحصل من بعدها على حقِّ اللجوء السياسي المؤقت.

ووجهت الولايات المتحدة الأميركية إلى إدوارد سنودن، تهمة التسليم المتعمد لمعطياتٍ سرية إلى أجهزة أمنية أجنبية، إضافةً لتوجيهها عددا من التهم الأخرى بحقه، حيث يواجه العميل السابق لوكالة المخابرات المركزية الأميركية، التهديد بعقوبة السجن لمدةٍ تتجاوز عشر 10 سنواتٍ.

والجدير بالذكر، أن روسيا الاتحادية قدمت إلى سنودن اللجوء المؤقت لمدة عامٍ واحدٍ بشرط أن تتوقف أنشطته ضدَّ الولايات المتحدة الأميركية، وحصل سنودن يوم 1 آب/ أغسطس 2014، على تصريح إقامةٍ لمدة ثلاث سنواتٍ، يسمح له بالسفر ليس فقط داخل روسيا، ولكن وأيضاً إلى خارج البلاد، وفي كانون الثاني/يناير 2017 ، تم تمديد تصريح إقامة سنودن حتى عام 2020.