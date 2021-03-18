وزير الدفاع اليمني: أصبحنا في وضعية الهجوم

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل حساب "الحدث اليمني" عن المقدشي، قوله: "الجيش الوطني أصبح في وضعية الهجوم وبإسناد من قوات التحالف العربي".

وفي وقت سابق، كشف القيادي في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، عن وصول رسالة من زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، إلى دولة الإمارات العربية، والتي أدت إلى "توقف استهدافها".

وقال الحوثي في تغريدة عبر تويتر إنه "‏بطريقة ما وصلت رسالة من القائد السيد عبد الملك الحوثي إلى الإمارات نصحهم فيها بالتوقف"، لافتا إلى أن الرسالة دفعت الإمارات إلى "إعلان انسحابها رسميا".

وأضاف: "‏وتوقف الاستهداف لها، ‏وإذا أعلنت السعودية انسحابها كما فعلت الإمارات من اليمن فسيتوقف قصفها ‏هذه هي الحكاية لا أكثر فيما أعتقد"، على حد قوله.

في سياق متصل، قالت جماعة "أنصار الله"، أمس الأربعاء 17 مارس/آذار، إنها تنتظر رد الولايات المتحدة الأمريكية على مبادرتهم لوقف إطلاق النار، عبر سلطنة عمان.

ونقلت قناة "الجزيرة" عن الناطق باسم "أنصار الله"، محمد عبد السلام، قوله: "من الصعب وصف ما قدمه الأمريكيون، بأنه خطة جديدة، ما جاؤوا به هي خطة سابقة معروفة بالإعلان المشترك وقدمتها السعودية سابقا".

وتابع بقوله: "عندما تكون هناك غارات جوية وصواريخ بالستية وطيران مسيرة فهذا قرار استراتيجي، أما وقف إطلاق النار الشامل على الأرض فيحتاج لجانا ميدانية".

وتابع عبد السلام قائلا: "لا زلنا منتظرين موقف الإدارة الأمريكية من مبادرتنا، ليقدم إلى سلطنة عمان ولم نستلم هذا الرد حتى الآن".