شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الحكومة الوطنية الليبية الجديدة يتسلمون مهامهم اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة الوطنية الليبية الجديدة، تسلم وزراء الداخلية، الخارجية، المواصلات، السياحة، الشؤون الاجتماعية والحكم المحلى، مهام عملهم من الوزراء السابقين.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم الخميس، أنه من المنتظر أن تقام فى وقت لاحق اليوم مراسم التسليم والاستلام بين وزير العمل والتأهيل السابق، ووزيرا العمل والتأهيل والخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية.
وكان رئيس الوزراء الليبى عبد الحميد الدبيبة، أدى اليمين الدستورية أمام جلسة مجلس النواب فى مدينة طبرق بحضور عدد من الوزراء وسفراء دول عربية وأجنبية.
ورحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، يان كوبيش، فى بيان رسمى، بأداء حكومة الوحدة الوطنية لليمين، أمام مجلس النواب.
وهنأ المبعوث الخاص رئيس الوزراء الليبى، عبد الحميد الدبيبة، وحكومته وكذلك المجلس الرئاسي الجديد وحثهم على الإسراع فى معالجة لتحديات العديدة التى يواجهها الشعب الليبى وتحسين الظروف المعيشية والخدمات الأساسية وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الوطنية الشاملة فى 24 ديسمبر 2021، وأثنى الممثل الخاص على مجلس النواب الليبى وقيادته وأعضائه الذين توحدوا مرة أخرى وأظهروا شعوراً عالياً بالمسؤولية الدستورية لما فيه صالح شعبهم وبلدهم.