شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور الرياض»: القبض على شخص قاد مركبته بتهور وبدون لوحات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت المديرية العامة للمرور، من القبض على قائد مركبة تعمّد مضايقة السيارات بطريقة متهورة على أحد الطرق الرئيسية في الرياض.
وأوضحت “المرور” في تغريدة على “تويتر”، أنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تداولوا مقطع يوثق قيام شخص وهو يقود مركبته بدون لوحات، ويقوم بمضايقة المركبات وسط الزحام على أحد الطرق.
يشار إلى أن المرور قد أوضح أن عقوبة مخالفة سير المركبة بلا لوحة خلفية، أو بلا لوحات، تتمثل في تغريم المُخالف مبلغ يتراوح بين 3 ـ 6 آلاف ريال، فضلاً عن حجز المركبة حتى إزالة المُخالفة.
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