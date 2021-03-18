نائب لبناني: اعتذار الحريري غير وارد إطلاقا ولن يكون هناك حكومة فيها ثلث معطل

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الحجار إن "الدستور واضح بهذا الموضوع، تصدر مراسيم التشكيل بالاتفاق ما بين الرئيسين، وفي اللقاء الأخير بين الرئيسين كان واضحاً الحريري بالقول لعون أنه إذا لديك ملاحظات أو أسماء تريد تعديلها أو حقائب أنا جاهز للنقاش ولكنه لم يرد".

وأشار الحجار أن "النقاش في بعبدا اليوم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سيكون من حيث وصلنا إليه ولن نعود للصفر".

وأوضح أن "التشكيلة التي قدمها الرئيس المكلف للرئيس عون هو ما يريده المجتمع الدولي وما يريده أكثرية اللبنانين والعرب، حكومة اختصاصيين لا حزبيين من دون ثلث معطل لأي أحد، وسمعنا بيان وزارة الخارجية الروسية في آخر بيان لها، كل العالم يريد حكومة من دون ثلث معطل ورئيس الجمهورية يريد ثلث معطل".

ولفت الحجار إلى أن "رئيس الجمهورية مصر على التعطيل في المبادرات التي حصلت وآخرها مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري وهذا الأمر لن يحدث، لن يكون هناك حكومة فيها ثلث معطل لأي فريق لا لـ"التيار الوطني الحر" ولا لأي فريق آخر لأن رئيس الجمهورية يتحدث باسم "التيار الوطني الحر" وليس باسم اللبنانيين ولا يعنيه وجع اللبنانيين والتظاهرات، آخر همه للأسف يريد فقط الثلث المعطل".

وشدد النائب اللبناني على أنه "لن يكون هناك ثلث معطل في الحكومة وإذا أراد الرئيس اللبناني هذا الأمر فليقدم استقالته".