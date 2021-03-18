هل ألغت الإمارات زيارة نتنياهو بعد تصريحاته الأخيرة؟

دبي - محمود عبدالرازق - وقال نتنياهو، في حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي: "لن أسافر إلى أبوظبي قبل الانتخابات (الإسرائيلية المقررة في 23 مارس/آذار الجاري)، سأصل إلى هناك لاحقا".

كما رد رئيس الوزراء الإسرائيلي على التقارير التي تحدثت عن أن دولة الإمارات ألغت زيارته، قائلا: "هم لم يلغوا الزيارة، حدث خلل (لم يوضحه)، وأعد بأن أزور الإمارات قريبا".

وكانت القناة "12" الإسرائيلية قالت، أمس الأربعاء، إن "الإمارات غاضبة من استغلال نتنياهو اسم ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، في الدعاية الانتخابية لحزبه مع اقتراب الانتخابات التشريعية في إسرائيل".

وقال نتنياهو، في مقابلة يوم الاثنين الماضي، إن محمد بن زايد "تطوع" باستثمار 40 مليار شيكل (12 مليون دولار) في إسرائيل. وأضاف، أن "ولي عهد أبوظبي أبلغه بأنه يريد أن يكون شريكا في مشاريع من شأنها تعزيز اقتصاد إسرائيل بعد (جائحة) كورونا".

لكن الزج باسم محمد بن زايد في حملة نتنياهو الانتخابية لم يرق لأبوظبي، وهو ما عبر عنه أنور قرقاش، مستشار رئيس الإمارات، ووزير الدولة للشؤون الخارجية سابقا، في تغريدة على تويتر. وكتب قرقاش: "لا تشارك الإمارات في أية عملية انتخابية داخلية في إسرائيل، الآن أو في أي وقت مضى".

وكانت صحيفة "جورازليم بوست" الإسرائيلية ذكرت أن "نتنياهو سيتوجه، اليوم الخميس، إلى دولة الإمارات، في زيارة تستغرق عدة ساعات"، مؤكدة أن "مكتب نتنياهو، عاود الاتصالات مع مسؤولين في الإمارات لترتيب الزيارة".

وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، الخميس الماضي، وتم التوافق على زيارة قريبة، بعدما قرر تأجيل زيارته إلى الإمارات، بسبب عدم موافقة الأردن على مسار الرحلة، بعد إلغاء زيارة ولي العهد الأردني للحرم القدسي، قبل زيارة نتنياهو بيوم.

يشار إلى أن إلغاء زيارة نتنياهو إلى الإمارات، هي الرابعة على التوالي، بعد أن ألغيت عدة مرات سابقا بدعوى الإغلاق المستمر في بلاده، نتيجة تفشي فيروس كورونا، في وقت أكدت وسائل إعلام عبرية أن هذه الرحلة تأتي على خلفية اقتراب موعد رابع انتخابات برلمانية في إسرائيل للكنيست، خلال العامين الماضيين، والمقرر تنظيمها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.