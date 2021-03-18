الملك سلمان يثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وتظھر الصور الملك سلمان، وھو يقف بجوار سیارة بجانب الأمیر فیصل بن سعود، وفي صورة أخرى، ظھر مع الأمیر سطام بن سعود بن عبد العزيز، وجمعت صورة أخرى العاهل السعودي بحسام بن سعود بن عبد العزيز.

​وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وافق يوم الاثنين، على عدد من المبادرات التي تهدف إلى مساعدة الأفراد والمؤسسات العاملة في قطاع الحج والعمرة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن المبادرات تهدف إلى التخفيف من الآثار المالية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 على القطاع الذي يقدم الدعم للحج والعمرة.

وتشمل المبادرات إعفاء مرافق الإيواء من الرسوم السنوية لرخص الأنشطة التجارية البلدية لمدة سنة في مدينتي مكة والمدينة، وسيتم أيضا إعفاء منشآت قطاع الحج والعمرة من المقابل المالي على الوافدين العاملين لمدة ستة أشهر، كما يمكن تجديد تراخيص وزارة السياحة دون مقابل لمرافق الإيواء في مدينتي مكة والمدينة لمدة سنة قابلة للتمديد.