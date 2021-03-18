وزير التعليم المصري: دول كبرى طلبت مناهجنا... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد شوقي في حديثه لقناة "القاهرة والناس"، أن "فنلندا وهي من أعلى الدول تصنيفًا في التعليم، رئيستها السابقة قالت ما فعلتوه في 3 سنوات نحن فعلناه في 30 سنة".

وأشار إلى أن "الثانوي العام اقتصر فيه التطوير على الإصلاح المؤقت، بينما ما حدث في الإبتدائي بمثابة ثورة ودول كبرى تطلب مناهج مصر من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي".

وسلط الوزير الضوء على أن أي مصري يستطيع الدخول إلى بنك المعرفة ليجد أنه ليس مجرد مكتبة عادية إنما أبحاث ودوائر معارف عالمية متاحة مجانًا، لافتا إلى أن الدولة الآن "مثل الذي يبني عمارة وقد وصلنا إلى الدور الثالث في عمارة ارتفاعها 14 طابقا".

وأردف: لا نسطيع تغيير مناهج المرحلة الثانوية بالكامل لأنها عملية معقدة جدًا وتجديدها بالكامل شبه مستحيل، متابعًا: لو لم نكن قد بدأنا تطوير التعليم كنا سنستمر كما نحن لمدة 50 عامًا إضافية.

يذكر أن شوقي التقى، أمس الأربعاء، بديوان عام الوزارة، وزير خارجية جمهورية غينيا كوناكري، الدكتور إبراهيم خليل كابا، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال التعليمي.

وكذلك بحث عدة موضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين، وذلك لأهمية توثيق العلاقات مع الدول الإفريقية وبالعمل الأفريقي المشترك.

ورحب شوقي بالحضور، مشيرًا إلى اهتمام مصر بتنمية وتعزيز التعاون مع جمهورية غينيا كوناكري، في المجالات المختلفة ومنها مجال التعليم.

وأكد أن مجال التعليم يأتي في مرحلة متقدمة على قائمة أولويات التعاون بين البلدين خاصة بعدما حققت مصر تقدمًا في هذا المجال في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى استعداد مصر للتعاون مع جمهورية غينيا في مجال تطوير التعليم، ونقل الخبرات لها من خلال البرامج التدريبية المختلفة.

وخلال الاجتماع تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون في مجال التعليم وخاصةً فيما يتعلق بتنمية القدرات اللُّغوية والأكاديمية والتعليمية لكوادر المعلمين الغينيين.