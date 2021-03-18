منظمة الصحة العالمية توصي باستمرار التطعيم ضد كورونا بلقاح أسترازينيكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أوصت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء بالاستمرار في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بلقاح أسترازينيكا حتى إشعار آخر، رغم المخاوف التي شاعت مؤخرا بشأن عدم سلامته.



وأكدت المنظمة أن حالات التجلط الدموي كثيرا ما تحدث وأن "الجلطات الوريدية تعد من أكثر أمراض القلب والدورة الدموية شيوعا على مستوى العالم".

وفي حملات التطعيم المكثفة، تعد إشارة الدول إلى الآثار العكسية المحتملة بعد تلقي التطيعم أمرا روتينيا.

ورأت المنظمة أن من الأمور المعتادة تسجيل وفحص حوادث محتملة أثناء حملات التطعيم، مشيرة إلى أن هذا الأمر يدل على أن أنظمة المراقبة تعمل. وقالت إن وقوع حوادث في فترة زمنية قريبة من التطعيم لا يعني بالضرورة أن هناك علاقة سببية بين الأمرين.

وقال بيان إن اللجنة الاستشارية العالمية لسلامة اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية تجري تقييما دقيقا لأحدث بيانات السلامة المتاحة عن لقاح أسترازينيكا، "وحالما يتم الانتهاء من هذه المراجعة، ستبلغ منظمة الصحة العالمية النتائج للجمهور على الفور".

وقالت المنظمة في جنيف:" ترى المنظمة أن مزايا اللقاح تفوق المخاطر".

يذكر أن أسترازينيكا يعد حتى الآن أهم لقاح تعتمد عليه مبادرة كوفاكس التابعة للمنظمة والتي تهدف إلى ضمان توزيع عادل للقاحات كورونا في جميع أنحاء العالم.

وذكر مكتب إقليمي تابع لمنظمة الصحة العالمية في وقت سابق أن اللقاحات لات تزال أساسية للحد من الأعراض الشديدة لكوفيد- 19، وحتى الوفيات.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية في أوروبا سلسلة من التغريدات بعد أن قرر عدد من الدول تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا بشكل مؤقت وسط مخاوف من حالات التجلط الدموي كأثر جانبي.