شكرا لقرائتكم خبر عن ما حُكم التعامل مع الآخرين بالأوراق المالية التالفة؟.. الشيخ «الخثلان» يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح رئيس الجمعية الفقهية السعودية الدكتور سعد الخثلان، حكم التعامل بالأوراق المالية التي أصابها بعض التلف دون إخبارهم بعيوبها.
وقال “الخثلان” خلال لقاء له ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن الأوراق المالية إذا كانت مقبولة عند الناس ويتعاملون بها فلا بأس حتى وإن أصابها بعض التلف.
وأضاف أنه إذا كان الناس لا يقبلونها ولا يتعاملون بها فلا يجوز التعامل بها مع الآخرين، قبل الحصول على رضاهم وإخبارهم بعيوبها.
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