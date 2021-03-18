شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس اليوم: نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار.. وتوصيات مهمة لقائدي المركبات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة ،الحدود الشمالية ،الجوف).

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الشمالي والاوسط بسرعه 18-40كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-44كم/ساعة ، وارتفاع المج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

الأتربة والغبار

وتُشير آخر التوقعات الجوية الصادرة عن موقع “طقس العرب” إلى تأثر الأجزاء الوسطى والشرقية من المملكة اليوم الخميس برياح جنوبية غربية نشطة تعمل على إثارة الأتربة والغبار.

ويُتوقع أن يشمل تأثير هذه الرياح -بمشيئة الله- عموم الأجزاء الشرقية أجزاء متفرقة من شرق ووسط المملكة، قد تشمل العاصمة الرياض أحياناً، وبخاصة الأجزاء الشمالية والشرقية منها، حيث ستعمل على تدني لمدى الرؤية الأفقية.

توصيات مهمة

هذه الرياح لها الكثير من التأثيرات السلبية، خاصة على مرضى الجهاز التنفسي والعيون نتيجة إثارتها للأتربة والغبار بشكل لافت، ما يستوجب عليهم اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث مضاعفات صحية.

كما تستوجب من السائقين الحذر خلال القيادة على الطرقات في حال تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار، واستخدام الأضواء المنخفضة

وتجنب تغيير المسار المفاجئ، وتخفيف سرعة السيارة، وعدم التوقف بمنتصف الطريق، والسير بمحاذاة الخطوط البيضاء.