عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صور.. سبايدر مان يهبط من السماء لتنفيذ مهمة إنسانية

الخميس 18 مارس 2021

الخليج 365

قررت مجموعة من سائقي الدراجات النارية التنكر في أزياء الأبطال الخارقين لإسعاد الأطفال المرضى في أحد المستشفيات الإيطالية.



ولم تستطع جائحة كورونا وقف المبادرات التضامنية حتى مع تعليق الزيارات للأطفال المرضى في مستشفى جالسيني بمدينة جنوة شمالي البلاد.

ويحاول كثيرون رسم البسمة على وجوه الأطفال المرضى آخرهم سائقو الدراجات النارية الذين تنكروا في ملابس "سبايدر مان" لإسعاد الصغار.

وحملت رافعة سائق الدراجة النارية فاني أوديرا رفقة زميليه ماوريتسيو جيريني وماتيا فيلارديتا في زي "سبايد رمان"، وفوجئ الصغار بظهور الأبطال الخارقين أمام النوافذ.

وبفضلهم تمكّن الأطفال الذين يتلقون العلاج في المستشفى من حضور عرض تفاعلي وقضاء يوم مختلف من أمام النوافذ، وفقاً لموقع "فان بيدج" الإيطالي.

وبالإضافة إلى العرض التفاعلي، أحضر الرجل العنكبوت وراكبو الدراجات النارية هدايا للأطفال منها قمصان ودفاتر رسم وقبعات.

وأعرب طاقم المستشفى عن تقديرهم لزيارة الرياضيين الثلاثة الذين كرمتهم إدارة المستشفى.

فاني أوديرا هو بطل سباق الدراجات النارية الحرة ومبتكر "موتوثيرابي Mototherapy" أو العلاج بالدراجة النارية في عام 2009، من خلال إقامته عروضاً ترفيهية لإسعاد المرضى من الأطفال.