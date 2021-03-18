سامسونج تكشف رسميًا عن 3 هواتف جديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سامسونج تكشف رسميا عن 3 هواتف جديدة

الخميس 18 مارس 2021

الخليج 365

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، الأربعاء، النقاب عن 3 هواتف جديدة، هي ”Galaxy A52″ و“A52 5G“ و ”A72“.



حاء ذلك خلال حدث ”Galaxy Awesome Unpacked“ للهواتف متوسطة المدى، الذي تم بثه افتراضيا، عبر موقع ”Samsung Newsroom“، وقناة سامسونج الرسمية على ”يوتيوب“.

وتأتي الهواتف الجديدة بالمزيد من الترقيات عن سابقاتها، ومن الرائع أيضًا أن نرى أن سامسونغ تسعى دائما إلى جلب المزيد من الميزات لهواتفها ”Galaxy A52 / A52 5G و Galaxy A72“.

الشاشة والمعالج

يتميز كل من جهازي ”A52″ و“A72“ بشاشة ”Super AMOLED Infinity-O“ مقاس 6.5 بوصة و 6.7 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

بينما يأتي هاتف ”A52 5G“ بمعدل تحديث 120 هرتز، وهذه ليست أول هواتف متوسطة المدى مع شاشات عالية معدل التحديث من سامسونج.

وقد تكون تلك أول الهواتف التي لديها القدرة على التعامل مع معدل التحديث الأعلى، وذلك بفضل أن كلا من A52 و A72 يعملان بواسطة معالج ”Snapdragon 720G“، بينما يحصل معالج A52 5G بواسطة معالج ”Snapdragon 750G“.

الكاميرا

وبالنسبة للكاميرات، تلقت أيضا المزيد من الترقيات المهمة، حيث تأتي الهواتف الثلاثة مزودة بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع مستشعرات العمق بدقة 12 ميجابكسل ومستشعر بدقة 5 ميجابكسل.

ومع ذلك، فإن هاتف ”Galaxy A72“ سيستبدل كاميرا الماكرو بدقة 5 ميجابكسل في هاتف ”A52 و A52 5G“ بعدسة تقريب 3x، تحتوي على 8 ميجابكسل، وهي نفس الكاميرا الموجودة في ”Galaxy S20 FE“، لذا نتوقع أن تقدم لنا الكثير حتى تكبير 10x.

مزيد من الترقيات

ولم تنته ترقيات الأجهزة الثلاثة عند هذا الحد، بل جاءت الهواتف الثلاثة مزودة بمكبرات صوت ستريو للحصول على صوت بجودة أعلى، كما أنها مقاومة للماء والغبار بفضل شهادة IP67.

البطارية

يأتي هاتفا ”A52 و A52 5G“ مزودين ببطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة، بينما جاء ”A72“ ببطارية 5000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقوة 25 واط في الأجهزة الثلاثة، على الرغم من أن سامسونج سترفق الأجهزة بشاحن بقوة 15 واط في العلبة للتوفير.

وكجزء من سياسة تحديث البرامج الجديدة من سامسونج، ستحصل هذه الأجهزة على 3 ترقيات رئيسية لنظام التشغيل، و 4 سنوات من التحديثات الأمنية بعد الإطلاق، كما هو متوقع.

وهذا يعني أن نظام التشغيل القادم ”Android 14″، سيصل إلى هذه الأجهزة في وقت ما، علي أن تعمل حاليا بنظام تشغيل ”Android 11“ مع واجهة مستخدم ”One UI 3.1“.

السعر والألوان

وستبدأ مبيعات الهواتف الثلاثة الأربعاء والخميس في أوروبا، أما تاريخ الإصدار للأسواق الأخرى غير معروف حاليًا، ومن المتوقع الحصول علي المزيد من التفاصيل قريبًا.

وبالنسبة للألوان، سيتوفر ”Galaxy A52“ و ”A52 5G“ قريبًا باللون الأسود والبنفسجي والأبيض والأزرق، وسيبدأ إصدار G 4 بسعر 350 يورو (417.01 دولار)، ويمكن أن يكون طراز G 5 مقابل 430 يورو (512.33 دولار).

ويتوفر هاتف ”Galaxy A72“ باللون الأزرق الرائع والأسود والبنفسجي والأبيض، وسيتوفر قريبًا بسعر يبدأ من 450 يورو (536.16 دولار).