"أوبو" تطلق رسمياً هاتف Reno5 F.. تعرف على السعر والمواصفات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوبو تطلق رسميا هاتف Reno5 F.. تعرف على السعر والمواصفات

الخميس 18 مارس 2021

الخليج 365

طرحت شركة الهواتف الصينية أوبو، الأربعاء، هاتف ”Oppo Reno5 F“ الذي يعمل بواسطة معالج Helio P95 وشاشة مسطحة بمعدل تحديث 60 هيرتز.



ويعد الهاتف إصدارا جديدا من سلسلة هواتف Reno5، حيث يأتي بشاشة AMOLED مسطحة بحجم 6.43 بوصة، ودقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، ومعدل تحديث 60 هيرتز، ومعدل لمس بسرعة 135 هيرتز، بسطوع 800 شمعة، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة. كما يتميز بقياسات 160.1 في 73.2 في 7.8مم، ووزن 172 جراما.

وبالنسبة للكاميرا، يأتي هاتف Oppo Reno5 F بإعدادات كاميرا خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابيكسل وفتحة عدسات f/1.7، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة 119 درجة وفتحة عدسات f/2.2، وكاميرا ماكرو بفتحة عدسات f/2.4، كما يأتي بكاميرا أحادية بفتحة عدسات f/2.4، ويضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.

وفيما يتعلق بالأداء، سوف يعمل الهاتف بواسطة معالج Helio P95 ثماني الأنوية بسرعة 2.2 جيجاهيرتز، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت رام، وسعة تخزين 128 جيجابايت.

كما يحتوي الهاتف على بطارية سعة 4310 مللي أمبير، ودعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 واط، أيضاً يأتي هاتف Oppo Reno5 F بنظام تشغيل Android 11، وواجهة ColorOS 11، ويتوفر الهاتف بسعر 287 دولارا.