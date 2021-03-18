شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المرصد الأمريكي للمسح الجيولوجي، صباح اليوم الخميس، وقوع زلزال بقوة ست درجات على مقياس ريختر قبالة الساحل الجزائري.



زلزال الجزائر

وقال التلفزيون الجزائري إن هزة أرضية وقعت على بعد 28 كلم شمال شرق رأس كربون الواقع شمال مدينة بجاية، في الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي- وفقاً لـ" سبوتنيك" الروسية، وأضاف التلفزيون الجزائري أن الهزة شعر بها سكان عدة ولايات من الشرق والوسط.



أثار الزلزال

وقالت الحماية المدنية بولاية بجاية الجزائرية إنه على إثر الهزة الأرضية تم تسجيل بعض حالات الهلع وسط السكان وخروجهم من المنازل، بالإضافة إلى تشققات في جدران بعض السكنات وانهيار جزئي لبناية قديمة خالية من السكان بأعالي بجاية".