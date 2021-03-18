صالح هليّل أفضل أخصائي اجتماعي على مستوى المملكة ( فئة تويتر )

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – الاخصائي طلال هيال العنزي – الرياض : فاز الأخصائي الاجتماعي صالح هليّل بجائزة أفضل أخصائي اجتماعي على مستوى المملكة لفئة مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر) بنسختها الثانية والتي نظمها وأشرف عليها إدارة الخدمة الاجتماعية بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، وهي جائزة سنوية تمنح للمتميزين من كافة الأخصائين الأجتماعيين ، وجرى التصويت على مدار يومين عبر منصة تويتر في حساب الحائزه التي تقام سنويًا

وعبّر الأخصائي صالح عن سعادته بالفوز بالجائزة تزامنًا مع اليوم العالم للخدمة الاجتماعية والذي يصادف 17 من شهر مارس كل عام ، متمنين له وللفائزين بالمجالات الأخرى التوفيق والنجاح.