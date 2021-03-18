الكشف عن ملابسات حادثة «ضاحية الواشلة» بالرياض!

الكويت - هبة التوبجي - بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أنهت اللجنة المشكلة بأمانة الرياض تحقيقاتها في ملابسات حادثة ضاحية الواشلة جنوب غرب العاصمة، ورفعت لسموه بالنتائج والتوصيات العاجلة والتي ستسهم في تحييد خطر الحيوانات الضالة. وفقا لـ”الرياض”

وأشارت النتائج إلى أن الاختصاصات والمسؤوليات متعددة وتتشارك فيها عدد من الجهات، لتواجد موقع الحادثة في منطقة زراعية تبعد 55 كيلو متر عن النطاق العمراني، في حين أن النطاق الإشرافي للبلديات ينحصر على ما بداخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، ويكثر في المناطق الزراعية رمي الحيوانات النافقة من قبل ملاك المزارع، الأمر الذي ساهم في تزايد أعداد الكلاب الضالة في ظل الالتزام بضوابط عدم التعرض للحيوانات في المناطق الواقعة خارج حدود التنمية تماشيا مع أنظمة الرفق بالحيوان.