لمخالفة الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.. إغلاق نادي نسائي ومعملاً للكنب بالشرائع

الكويت - هبة التوبجي - أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، نادياً رياضياً نسائياً ومعملاً للكنب وذلك خلال الجولة المشتركة، بمشاركة أقسام إدارة الخدمات بالبلدية، ووحدة الرقابة النسائية؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضحت البلدية قيام الفِرق الرقابية بقسم وحدة الرقابة النسائية، بحملة رقابية مكثفة على النوادي الرياضية النسائية في نطاق البلدية، أسفر عنها إغلاق نادياً رياضياً نسائياً لوجود آثار قوارض، وتدني في مستوى النظافة، أضافة إلى مزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص النظامية، حيث تم إغلاقه فوراً وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وفي السياق ذاته رصدت الفرق الرقابية الميدانية خلال جولاتها معملاً لتفصيل الكنب مخالف للاشتراطات البلدية، حيث تم مصادرة جميع الأدوات ومكائن الخياطة المستخدمة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال الموقع وإغلاقه فوراً. وفقا لـ”الرياض”

ووكالة البلديات تؤكد استمرار الجولات الرقابيّة على جميع المعامل والمستودعات في العاصمة المقدسة، ومتابعة كافة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، مشددة على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لإتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.